Драпеко прокомментировала вручение Хаматовой Актрисы года в Латвии
2022-11-25 15:50
Исполнительница роли Лизы Бричкиной в легендарной картине "А зори здесь тихие..." и депутат Госдумы Елена Драпеко высказалась по поводу награды актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии.
Елена Драпеко убеждена, что "Актрисой года" в рамках ежегодной театральной премии "Ночь лицедеев" Чулпан Хаматова стала по политическим мотивам.
Хаматова получила премию за участие в моноспектакле "Post Scriptum" на сцене Нового рижского театра.
Драпеко заявила, что это было политически целесообразно, надо было "отметить ее гигантский подвиг - предательство Родины".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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