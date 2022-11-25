Драпеко прокомментировала вручение Хаматовой Актрисы года в Латвии

Исполнительница роли Лизы Бричкиной в легендарной картине "А зори здесь тихие..." и депутат Госдумы Елена Драпеко высказалась по поводу награды актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии.

Елена Драпеко убеждена, что "Актрисой года" в рамках ежегодной театральной премии "Ночь лицедеев" Чулпан Хаматова стала по политическим мотивам.

Хаматова получила премию за участие в моноспектакле "Post Scriptum" на сцене Нового рижского театра.

Драпеко заявила, что это было политически целесообразно, надо было "отметить ее гигантский подвиг - предательство Родины".