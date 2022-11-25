Боня заявила, что никогда не станет бабушкой

Ведущая Виктория Боня никогда не станет бабушкой, так как ее 10-летняя дочь Анджелина заявила, что не собирается заводить детей.

Ведущая Виктория Боня впервые за долгое время поделилась видео со своей 10-летней дочерью Анджелиной.

Ролик знаменитость снимала по дороге в школу, куда ее наследница ходит с большой неохотой.

Девочка шокировала мать тем, что не желает иметь детей и ей не придется рано вставать, чтобы возить их в школу.

Единственное, что в этой ситуации радует Викторию, так это то, что она никогда не станет бабушкой.