Боня заявила, что никогда не станет бабушкой
2022-11-25 16:44
Ведущая Виктория Боня никогда не станет бабушкой, так как ее 10-летняя дочь Анджелина заявила, что не собирается заводить детей.
Ведущая Виктория Боня впервые за долгое время поделилась видео со своей 10-летней дочерью Анджелиной.
Ролик знаменитость снимала по дороге в школу, куда ее наследница ходит с большой неохотой.
Девочка шокировала мать тем, что не желает иметь детей и ей не придется рано вставать, чтобы возить их в школу.
Единственное, что в этой ситуации радует Викторию, так это то, что она никогда не станет бабушкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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