Гагарина впервые за 6 лет порадовала поклонников выпуском нового альбома Вдох
2022-11-25 17:02
Известная певица Полина Гагарина наконец выпустила альбом. Это случилось впервые за 6 лет, а называется он "Вдох".
Полина Гагарина - одна из самых популярных певиц в России в настоящее время.
В 2015 году исполнительница заняла 2-ое место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" с композицией "Million voices".
25 ноября любимица публики сообщила о выходе долгожданного альбома под названием "Вдох", о чем информирует "КП".
В альбом вошли 9 композиций о яркой и эмоциональной любви.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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