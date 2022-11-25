Гагарина впервые за 6 лет порадовала поклонников выпуском нового альбома Вдох

Известная певица Полина Гагарина наконец выпустила альбом. Это случилось впервые за 6 лет, а называется он "Вдох".

Полина Гагарина - одна из самых популярных певиц в России в настоящее время.

В 2015 году исполнительница заняла 2-ое место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" с композицией "Million voices".

25 ноября любимица публики сообщила о выходе долгожданного альбома под названием "Вдох", о чем информирует "КП".

В альбом вошли 9 композиций о яркой и эмоциональной любви.