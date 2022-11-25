Польза черники для вашего организма

Черника традиционно считается русской ягодой наравне с вишней, клюквой, брусникой и облепихой.

Польза черники определяется по большей части ее составом. Для справки просветим: в 100г свежих ягод содержится вода, углеводы, пищевые волокна, калий, натрий, кальций, магний и фосфор, железо, витамин С, пантотеновая кислота и другие полезные вещества. И черника отнюдь не ограничивается положительным влиянием на наши зрительные способности. Справедливости ради даже стоит сказать — нет никаких научных данных, доказывающих, что черника в каком-либо виде помогает вернуть или улучшить остроту зрения.

Однако этот факт не умаляет пользы черники для глаз. О чем действительно имеет смысл говорить — так это о том, что она снижает риск возникновения глаукомы и катаракты, благодаря содержанию в ней такого полезного вещества как гликозид. Иными словами, если на склоне лет завести привычку всякий раз добавлять в чай горсть сухих или свежих ягод или есть их отдельно, то вполне вероятно этот нехитрый маневр поможет реально избежать проблем со зрением.

Чем еще полезна черника для здоровья?

Итак, черника не ограничивается защитой от возникновения катаракты. Благодаря содержанию в ягодах дубильных веществ черника — весьма эффективное и полезное природное лекарство от диареи и любых проблем с ЖКТ. В короткие сроки черника нормализует обмен веществ, упорядочивает работу кишечника, восстанавливает нормальный стул, снимает болевые симптомы в животе и ощущение тяжести. Достаточно съесть всего горсть ягод, чтобы кишечная «революция» тут же прекратилась.

Кроме того, черника богата природным железом, польза которого в том, что оно гораздо лучше усваивается нашим организмом, нежели железо из аптеки. В этом смысле ягода крайне полезна для людей с предрасположенностью к анемии.

Сок ее нередко пьют как мочегонное, а также для профилактики образования камней в почках и мочевом пузыре. Кроме того, полезный сок черники употребляют при воспалении — например, при ангине, стоматите, а также при заложенности носа или горла. Настоем черники ополаскивают рот и горло, а сок пьют в течение всего дня по полстакана.

Польза черники не только в ягодах:

Помимо ягод в лечебных целях нередко используют и листья черники. Обычно листья собирают в мае-июне, когда концентрация полезных веществ в них достигает пика, и сушат в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Сушеные листья черники можно использовать круглый год. Для чего же они полезны? Врачи-натуропаты уверяют, что отвар из листьев оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также противовоспалительное и потогонное действие при гриппах и простуде. Кроме того, листьям черники приписывают способность снижать уровень сахара в крови.

Не так давно в ягодах и листьях черники было обнаружено вещество оксикумарин, которое удивило ученых своей способностью замедлять свертываемость крови. Это полезное качество черники по достоинству оценят дамы, страдающие варикозным заболеванием, а также люди имеющие предрасположенность к инфаркту. Ведь при замедленной свертываемости крови риск образования тромбов и сгустков в венах значительно снижается.

Пользу черники трудно переоценить. Но зато всегда можно испытать на себе — слава Богу, российские леса все еще весьма богаты этой удивительной ягодой. Да и сам поход в лес «по чернику», как говорят бывалые ягодники, тоже не пройдет без пользы: чистый, свежий воздух и приятная компания, бесспорно, способны взбодрить и оздоровить организм ничуть не хуже любых, даже самых полезных ягод.