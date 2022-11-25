Эксперты предупредили, что произойдет с телом, если выпивать бокал вина каждый вечер
В последнее время неоднократно встречаю мнение, что русские люди в отношении алкоголя стали эдакими европейцами.
Лишний вес:
Дело в том, что наш организм воспринимает спиртные напитки как потенциальную опасность. И пока он старается переработать этот токсичный продукт, процесс жиросжигания замедляется. Еда, которую вы съели за ужином, непременно отразится на вашей фигуре. А при регулярном потреблении вина вечером только сделает процесс более заметным.
Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит. Если у вас есть проблемы с контролем потребляемой пищи, то вы рискуете столкнуться с регулярным перееданием.
Следы усталости на лице:
Врачи предупреждают: даже небольшое количество спиртного способно всерьез повлиять на ночной сон. Зачастую после выпитого время отдыха сокращается, а сам человек ощущает вялость в течение всего следующего дня. Даже несмотря на сонливость после одного бокала вина, фазы быстрого сна сокращаются, что вредит физическому и ментальному здоровью.
Как итог: вы проснетесь уставшей, даже если спали привычное количество часов. Все это обычно отражается на лице и теле — отеки, черные круги под глазами, появление высыпаний.
Проблемы с желудком:
У большинства любителей выпить один-другой бокальчик вина рано или поздно диагностируют различные заболевания, связанные с печенью или желудком, — вплоть до развития онкологии.
При этом в вине содержатся очень полезные для кишечника ферменты — полифенолы. Вот только правильный эффект наступит при условии, если пить не больше одного бокала красного вина в неделю.
Хронические воспаления на лице:
Каждому любителю горячительных напитков надо знать, что вино приводит к увеличению количества капилляров на щеках. Это может вылиться в настоящее заболевание — розацеа. Риск столкнуться с подобным недугом есть у тех, кто пьет более пяти бокалов спиртного в неделю.
Врачи считают: это происходит из-за того, что алкоголь серьезно ослабляет иммунную систему, ведет к расширению сосудов. Особенно это грозит любителям белого вина, состав которого серьезно уступает красному.
Опубликовано: Ангелина Крент
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