Эксперты предупредили, что произойдет с телом, если выпивать бокал вина каждый вечер

В последнее время неоднократно встречаю мнение, что русские люди в отношении алкоголя стали эдакими европейцами.

Лишний вес:

Дело в том, что наш организм воспринимает спиртные напитки как потенциальную опасность. И пока он старается переработать этот токсичный продукт, процесс жиросжигания замедляется. Еда, которую вы съели за ужином, непременно отразится на вашей фигуре. А при регулярном потреблении вина вечером только сделает процесс более заметным.

Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит. Если у вас есть проблемы с контролем потребляемой пищи, то вы рискуете столкнуться с регулярным перееданием.

Следы усталости на лице:

Врачи предупреждают: даже небольшое количество спиртного способно всерьез повлиять на ночной сон. Зачастую после выпитого время отдыха сокращается, а сам человек ощущает вялость в течение всего следующего дня. Даже несмотря на сонливость после одного бокала вина, фазы быстрого сна сокращаются, что вредит физическому и ментальному здоровью.

Как итог: вы проснетесь уставшей, даже если спали привычное количество часов. Все это обычно отражается на лице и теле — отеки, черные круги под глазами, появление высыпаний.

Проблемы с желудком:

У большинства любителей выпить один-другой бокальчик вина рано или поздно диагностируют различные заболевания, связанные с печенью или желудком, — вплоть до развития онкологии.

При этом в вине содержатся очень полезные для кишечника ферменты — полифенолы. Вот только правильный эффект наступит при условии, если пить не больше одного бокала красного вина в неделю.

Хронические воспаления на лице:

Каждому любителю горячительных напитков надо знать, что вино приводит к увеличению количества капилляров на щеках. Это может вылиться в настоящее заболевание — розацеа. Риск столкнуться с подобным недугом есть у тех, кто пьет более пяти бокалов спиртного в неделю.

Врачи считают: это происходит из-за того, что алкоголь серьезно ослабляет иммунную систему, ведет к расширению сосудов. Особенно это грозит любителям белого вина, состав которого серьезно уступает красному.