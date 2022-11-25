Врачи рассказали, к чему приводят быстрые диеты

Поклонники методов экспресс-похудения утверждают, что с помощью быстрых диет можно эффективно и безопасно худеть буквально в считанные дни.

Гипогликемия:

Вялость, сонливость, слабость — эти ощущения в суровые диетные будни вызваны тем, что в крови резко падает уровень глюкозы. В ответ на голод, наш организм пытается адаптироваться за счет снижения обмена веществ: включается режим основного обмена, обеспечивающий только жизненно важные функции. На все остальное накладывается табу и, следуя такой логике, вы должны во время диеты лежать на диване и тихонько стонать от собственного героизма.

Но нам надо сидеть за компьютером, мыть посуду, учить уроки с детьми — тут-то вы бессознательно и понимаете, что ресурсы организма не бесконечны. Действительно, мозг работает явно вполсилы, память ослабла, вы раздражительны, плохо спите, кидаетесь на домашних. Одним словом, на фоне экспресс-похудения ваш организм переживает тяжелейший стресс.

Чрезмерная нагрузка на нервную систему:

Всем, кто хоть раз в жизни занимался экспресс-похудением, знакомы ощущения психо-физического дискомфорта: раздражительность, депрессия, головная боль. Ничего удивительного! Связь между быстрой потерей веса и нервными реакциями самая прямая.

Норма жира в женском организме от 16 до 33 %, идеальными считаются 16 — 25 %, и опускаться ниже первой цифры значит подвергать нервную систему неоправданным перегрузкам.

Нервные клетки на 60 % состоят из жировой ткани, и оголяя эти фланги во время экспресс похудения, вы нагнетаете на ровном месте эмоции и, что более опасно, прокладываете дорогу периферическим нарушениям нервной системы.

Вес ушел, вес вернулся:

Бесполезность экспресс похудения проявится очень быстро — почти в 97% случаев после блиц-диет сброшенные килограммы возвращаются уже в ближайшие 3-4 месяца.

Дело в том, что организм в условиях голода моментально включает еще один механизм защиты и начинает копить жировые клетки про запас. Конечно, вы успеете блеснуть подтянутой фигуркой на семейном торжестве, «выгулять» новенькое отпускное платьице или поразить коллег, но очень скоро вес вернется и более того — вполне вероятно, вернется с прибавлением.

В результате после очередной попытки экспресс-похудения вы с неприятным удивлением констатируете: усилия напрасны, килограммы вернулись и даже с избытком. Объяснение простое: если норма потребления килокалорий для женщины составляет 2000 — 2200 единиц в сутки, а сидя на диете вы ограничиваетесь 1500, то в первый раз успех очевиден.

Вы с гордостью демонстрируете свою стройную фигуру, но с каждым последующим похуданием живот почему-то отказывается убираться! Организм замедляет обмен веществ до минимума, заполняет жировые клетки, в то время как вы не употребляете ничего, кроме сока сельдерея. Вы просто перестаете худеть, изнуряя себя день за днем, а организм, как верблюд, делает запасы.

Возможны крайне тяжелые осложнения:

Если ваши намерения стать худышкой помножены на психоэмоциональные проблемы, у вас есть шанс надолго нарушить нормальное пищевое поведение.

Уставший от голода организм вполне может выдать неожиданную нервно-психическую реакцию в виде булимии, когда невозможно насытиться любым количеством пищи, или наоборот, в виде анорексии, когда боязнь проглотить лишний кусочек превращается в навязчивую идею. Оба нарушения пищевого поведения одинаково неприятны, длятся долго и не обходятся без дорогостоящих психоаналитиков.