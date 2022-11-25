Увлечение электронными сигаретами плохо влияет на здоровье

Любители вейпинга рискуют стать постоянными клиентами стоматолога. В этом уверены специалисты Школы стоматологической медицины Университета Тафтса (США).

В исследовании участвовали лица старше 16 лет в количестве свыше 13000 человек. Эксперимент проходил в 2019-2022 гг.

Результаты показали, что пристрастие к вейпу заметно увеличивает угрозу развития кариеса.

Главный автор исследования Карина Ируса:

«Важно понимать, что это предварительные данные. Нам необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы более подробно изучить, как вейпинг влияет на микробиологию слюны и дальнейшее развитие кариеса»

Электронные сигареты приводят к появлению кариеса, потому что в курительной жидкости содержится сахар. Сама же смесь вязкая и липнет на зубах.

Ученые, принимавшие участие в исследованиях, порекомендовали любителям вейпинга уделять зубам больше внимания.

Регулярно чистить, покупать специальные пасты и ополаскивающие составы, включающие фтор. К стоматологу таким лицам надо ходить для профосмотра не реже двух раз в год.

Помимо вреда для здоровья зубов, электронные сигареты способны вызывать нарушения сердечного ритма. Об этом рассказали учные из Университета Луисвилля.

Для подобных последствий достаточно даже кратковременного воздействия жидкости для парения на организм.