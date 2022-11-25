Путин: необходимо принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО

Владимир Путин сообщил, что нужно принять меры по поиску беспризорных детей в зоне СВО и оказать им поддержку.

25 ноября РИА Новости сообщают, что президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО, сообщил, что сейчас в зоне специальной военной операции разворачивается большая работа российских социальных служб, но этого мало, нужно принимать какие- то особые меры, связанные с поиском беспризорных детей и с их поддержкой.

Ирина Сумынина из Краснодара на состоявшейся встрече сообщила, что сейчас на этих территориях разворачивается только работа российских социальных служб, их же не было раньше там и военные встречают много беспризорных детей в зоне проведения специальной военной операции и кормят их из своих запасов.

Путин пообещал обязательно заняться решением этого вопроса.