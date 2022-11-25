Кабмин Германии принял решение о сдерживании цен на газ и электроэнергию

Федеральное правительство инициировало запланированное временное ограничение цен на газ, централизованное теплоснабжение и электроэнергию, сообщает dpa в пятницу, 25 ноября.

Кабинет одобрил в пятницу планы по предоставлению частным потребителям 80 процентов их предполагаемого годового потребления по сниженной цене, как впоследствии объявило Федеральное министерство экономики.

Пределы цен должны быть введены в марте, но также будут ретроспективно начисляться на январь и февраль. Бундестагу и Бундесрату еще предстоит обсудить и принять решение по планам.

Планы правительства ограничить цену на газ для частных домохозяйств и малых и средних компаний до 12 центов за киловатт-час, что соответствует 80 процентам потребления в предыдущем году, а для централизованного теплоснабжения — до 9,5 центов за киловатт-час. Это может снова снизить скидку для потребителей, для которых уже повысилась цена на отопление.

Цена на электроэнергию для частных потребителей и малых и средних компаний также должна быть ограничена на уровне 40 центов за киловатт-час для 80 процентов потребления в предыдущем году. Ценовые потолки также планируются для крупных промышленных компаний.

Более низкие цены должны быть гарантированы до апреля 2024 года. Федеральное правительство выделяет 200 миллиардов евро через специальный фонд на меры по оказанию помощи в связи с высокими ценами на энергоносители, которые канцлер Олаф Шольц назвал «двойным бумом». Бундестаг уже принял решение о единовременном платеже в декабре, примерно равном ежемесячному платежу для потребителей газа.