В Казахстане по решению суда заблокирован сайт ВОЗ за побуждение к самоубийству
2022-11-25 19:37
Талгарский районный суд принял решение заблокировать сайт Всемирной организации здравоохранения на всей территории Казахстана.
Заявление о блокировке ресурса было подано прокурором Талгарского района Алматинской области.
По мнению судей, на сайте ВОЗ подробно рассказывается о способах и методах совершения самоубийства.
Суд посчитал такую информацию побуждением людей к намеренному лишению собственной жизни.
Опубликовано: Светлана Репина
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