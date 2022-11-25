В Казахстане по решению суда заблокирован сайт ВОЗ за побуждение к самоубийству

APS
2022-11-25 19:37

Талгарский районный суд принял решение заблокировать сайт Всемирной организации здравоохранения на всей территории Казахстана.

Заявление о блокировке ресурса было подано прокурором Талгарского района Алматинской области.

По мнению судей, на сайте ВОЗ подробно рассказывается о способах и методах совершения самоубийства.

Суд посчитал такую информацию побуждением людей к намеренному лишению собственной жизни.

Опубликовано: Светлана Репина