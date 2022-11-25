В Казахстане по решению суда заблокирован сайт ВОЗ за побуждение к самоубийству

С 1 марта 2023 года в силу вступает закон о запрете продажи животных в зоомагазинах: что изменится для продавцов и покупателей

Начиная с марта 2023 года у покупателей больше не будет возможности купить щенка или котенка в магазине зоотоваров.

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