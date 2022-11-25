В Германии экологи судятся с управлением автотранспорта из-за разницы в регламентах на автодома Fiat Ducato

Немецкая организация по охране окружающей среды подала в суд на Федеральное управление автомобильного транспорта.

Экологическая помощь обвиняет KBA в непринятии мер против недопустимых устройств отключения и значительного увеличения выбросов оксида азота в домах на колесах Fiat.

KBA, как ответственный орган по надзору за рынком, был обязан сделать это, поскольку в сентябре 2020 года вступило в силу новое постановление ЕС.

Экологическая помощь объявила, что в конце 2020 года они обнаружили «чрезвычайно высокие выбросы оксида азота» при измерении двух автодомов на базе Fiat Ducato.

Результаты измерений были отправлены в KBA. В мае 2021 года управление подтвердило в письме в DUH, что его собственные измерения также обнаружили «высокие выбросы оксидов азота из-за недопустимости» в моделях Fiat Ducato. Федеральное ведомство объявило, что рассмотрит дальнейшие шаги.

Затем DUH отправил дополнительные измерения выхлопных газов с тем же результатом для семи других передвижных домов и попросил KBA принять меры. В июне 2022 года DUH подал жалобу на бездействие, и теперь последовал судебный процесс.

KBA ответило, что оно провело собственные измерения мобильных домов, когда действовала другая рамочная директива.

«KBA пока не может применить полномочия органов по надзору за рынком из нового Регламента (ЕС) 2018/858», — говорится в сообщении.

Европейский орган отклонил несоответствие указанных транспортных средств утвержденному типу, о котором сообщило KBA. Таким образом, Европейская комиссия была проинформирована и, по мнению KBA, несет ответственность за дальнейшие шаги.