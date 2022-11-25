В Германии Деды Морозы ждут заказов через агентство по трудоустройству
2022-11-25 19:50
Деды Морозы из агентства по трудоустройству Бремен-Бремерхафен снова ждут заказов в канун Рождества, сообщает Немецкое агентство печати.
Одиннадцать из них собрались в пятницу в Бремене на ежегодное рабочее собрание, чтобы подготовиться к своему «небесному заданию».
На встрече присутствовал Петер Линдеманн (62 года), который с лета отрастил для работы настоящую седую бороду. Что ему нравится в работе Санты, так это «свет в детских глазах».
Тот, кто хочет работать Санта-Клаусом, должен не только иметь уверенную манеру поведения и любить детей, заявил агентству глава агентства по трудоустройству Йоахим Османн.
Опубликовано: Тарас Медведев
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