Сербская полиция задержала стрелков, устроивших перестрелку между группами мигрантов на границе с Венгрией

Во время столкновений между мигрантами в сербском городе Хоргош у границы с Венгрией прозвучали выстрелы.

Сербские СМИ сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали большие группы мужчин с автоматическим оружием, движущихся через Хоргос в сторону границы в четверг вечером.

Полиция дополнила в пятницу, что местные жители сообщили о том, что мигранты стреляют друг в друга. Полиция на месте перестрелки нашла 20-летнего парня с огнестрельными ранениями в грудь и арестовала несколько человек.

Полиция заявила, что разыскивает всех, кто участвовал в стрельбе. Она также ищет людей, причастных к контрабандным операциям. В поисках используются дроны.

Начальник пограничной полиции Миле Яндрич позже заявил: «Люди, причастные к вчерашней стрельбе, установлены».

Полиция обнаружила около 600 мигрантов и изъяла огнестрельное оружие.

Число мигрантов, пытающихся попасть в Западную Европу через Балканы, за последние месяцы значительно увеличилось. По оценкам, сотни людей разбили лагерь на сербско-венгерской границе и пытаются перебраться через пограничный забор, часто с помощью контрабандистов.

Их часто оттесняет венгерская полиция, и им требуются месяцы, чтобы добраться до Западной Европы. Большинство из них прибыли из Афганистана и Сирии, а так же из других частей Ближнего Востока и Азии и Африки.