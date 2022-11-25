Сербская полиция задержала стрелков, устроивших перестрелку между группами мигрантов на границе с Венгрией
Во время столкновений между мигрантами в сербском городе Хоргош у границы с Венгрией прозвучали выстрелы.
Сербские СМИ сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали большие группы мужчин с автоматическим оружием, движущихся через Хоргос в сторону границы в четверг вечером.
Полиция дополнила в пятницу, что местные жители сообщили о том, что мигранты стреляют друг в друга. Полиция на месте перестрелки нашла 20-летнего парня с огнестрельными ранениями в грудь и арестовала несколько человек.
Полиция заявила, что разыскивает всех, кто участвовал в стрельбе. Она также ищет людей, причастных к контрабандным операциям. В поисках используются дроны.
Начальник пограничной полиции Миле Яндрич позже заявил: «Люди, причастные к вчерашней стрельбе, установлены».
Полиция обнаружила около 600 мигрантов и изъяла огнестрельное оружие.
Число мигрантов, пытающихся попасть в Западную Европу через Балканы, за последние месяцы значительно увеличилось. По оценкам, сотни людей разбили лагерь на сербско-венгерской границе и пытаются перебраться через пограничный забор, часто с помощью контрабандистов.
Их часто оттесняет венгерская полиция, и им требуются месяцы, чтобы добраться до Западной Европы. Большинство из них прибыли из Афганистана и Сирии, а так же из других частей Ближнего Востока и Азии и Африки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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