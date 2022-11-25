Способ продлить срок службы батареи часов Apple Watch

В watchOS 9.1 вы сможете уменьшить частоту показаний пульса и GPS для некоторых тренировок, тем самым продлевая время автономной работы ваших Apple Watch.

Как продлить время автономной работы Apple Watch:

Если у вас Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (второго поколения) или Apple Watch Ultra, вы можете зайти в настройки тренировки, чтобы настроить частоту показаний GPS и сердечного ритма.

Снизив частоту этих показаний, вы получите чуть менее точные данные. Однако это полезно в ситуациях, когда часы вот-вот разрядятся. Эта функция экономии заряда батареи доступна для режимов тренировок «Прогулка на улице», «Бег на улице» и «Пешие прогулки».

Немного озадачивает тот факт, что модели, которые могли бы использовать эту функцию больше всего (старые устройства Apple Watch со слабым зарядом батареи), исключены из использования. Остаётся только надеяться, что Apple со временем добавит эту функцию и в старые модели Apple Watch.

Версия релиз-кандидата watchOS 9.1 доступна на канале публичного бета-тестирования уже сейчас, что означает, что вы можете установить её прямо сейчас, зарегистрировав свои часы в бета-программе Apple. Поскольку это релиз-кандидат, программное обеспечение должно быть стабильным, без проблем, с которыми вы можете столкнуться в бета-версии.

Загружайте песни без подзарядки часов:

После установки watchOS 9.1 вы также сможете загружать песни Apple Music, не ставя часы на зарядку.

Эта функция немного скрыта. Чтобы получить к ней доступ, откройте любой плейлист или альбом в приложении «Музыка». Нажмите на три точки и выберите «Просмотр альбома» или «Просмотр плейлиста». Снова нажмите на три точки и выберите «Загрузить».

Когда вы сделаете это в первый раз, ваши Apple Watch спросят, хотите ли вы загрузить музыку, когда часы заряжаются. Прокрутите вниз с помощью «цифровой короны» и выберите «Загрузить сейчас». После этого загрузка песен на ваши Apple Watch станет намного удобнее.

Стоит также отметить, что watchOS 9.1 привносит стандарт подключения умного дома Matter в ваши Apple Watch. Если у вас много устройств «умного дома», то те из них, которые поддерживают стандарт Matter, смогут легче общаться друг с другом. Это означает, что вы сможете использовать свои Apple Watch для управления устройствами «умного дома» других брендов.