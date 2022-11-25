Простой способ вывести пятна крови с одежды

Пятна крови относятся к одним из наиболее сложных для выведения. Справиться с задачей помогут средства бытовой химии и домашние рецепты.

Мыло и холодная вода:

Если у вас есть возможность сразу же приступить к работе с пятном крови, то мыло и холодная вода могут помочь. Подержите пятно под краном под струей холодной воды, затем переверните его и промойте холодной водой по другой стороне пятна.

Затем натрите пятно влажным бруском мыла — или несколькими каплями жидкого мыла для рук или средства для мытья посуды. Затем потрите ткань о ткань, чтобы удалить как можно больше пятна. Наконец, промойте пятно с обеих сторон холодной водой. При необходимости повторите процесс. Когда пятно исчезнет, постирайте вещь как обычно.

Другие методы:

Если мыло и вода не справляются с задачей, можно попробовать несколько других методов. Независимо от того, какой из них вы выберете, начните с промывания холодной водой по обеим сторонам пятна крови.

Затем попробуйте одно из этих средств:

Перекись водорода. Перекись может отбелить некоторые ткани, поэтому сначала проведите небольшой тест на изнаночной стороне одежды. Если всё выглядит нормально, налейте немного перекиси на белую или светлую ткань и промокните ею пятно крови до полного удаления. Промойте холодной водой, затем постирайте как обычно.

Белый уксус. Налейте небольшое количество белого уксуса на пятно крови и оставьте на 10 минут. Затем промокните пятно бумажным полотенцем. Промойте пятно холодной водой, при необходимости повторите процедуру, затем постирайте как обычно.

Кукурузный крахмал. Сделайте пасту из кукурузного крахмала и холодной воды, затем нанесите её толстым слоем на пятно крови. Дайте вещи высохнуть — лучше всего на солнце. Когда вещь высохнет, смахните кукурузный крахмал щёткой, прополощите холодной водой, при необходимости повторите процедуру, затем постирайте как обычно.

Ферментативная обработка пятен. Предварительно обработайте пятно ферментным средством, используя щётку для одежды, чтобы втереть его. Затем стирайте как обычно.

Проверьте пятно (или, в идеале, место, где оно было раньше) после стирки, но перед тем, как дать ему высохнуть. Если пятно осталось, попробуйте применить ещё один из описанных выше методов. Если положить вещь в сушилку, пятно закрепится и его будет ещё труднее вывести.