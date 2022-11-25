Amazon закроет бизнес по доставке еды в Индии
2022-11-25 20:08
Аmazon Inc закроет бизнес по доставке еды, который тестировался в Индии, заявил гигант электронной коммерции в пятницу.
Amazon Food, бизнес, который компания тестировала в городе Бангалор на юге Индии, будет свернут.
«В рамках нашего ежегодного процесса обзора операционного планирования мы приняли решение прекратить работу Amazon Food», — сообщил Reuters представитель компании.
Заявление было сделано на следующий день после того, как компания объявила о закрытии своего онлайн-сервиса. обучающей платформы для старшеклассников Индии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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