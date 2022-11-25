Amazon закроет бизнес по доставке еды в Индии

Аmazon Inc закроет бизнес по доставке еды, который тестировался в Индии, заявил гигант электронной коммерции в пятницу.

Amazon Food, бизнес, который компания тестировала в городе Бангалор на юге Индии, будет свернут.

«В рамках нашего ежегодного процесса обзора операционного планирования мы приняли решение прекратить работу Amazon Food», — сообщил Reuters представитель компании.

Заявление было сделано на следующий день после того, как компания объявила о закрытии своего онлайн-сервиса. обучающей платформы для старшеклассников Индии.

