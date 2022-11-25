Путин объяснил спецоперацию на Украине желанием управлять Россией извне
2022-11-25 20:12
Во время встречи с матерями военных Владимир Путин заявил, что причиной спецоперации послужило желание управлять Россией извне.
Он отметил, что раньше страна существовала «на чужой поляне», но теперь выбрала путь к очищению и обновлению.
Президент сказал, что на рубеже девяностых и двухтысячных годов страной пытались управлять люди, которые привели ее к нынешней ситуации.
Путин пообещал матерям военных, что Россия добьется своей цели на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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