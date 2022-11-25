Московских водителей будут штрафовать на 30 тысяч рублей за шум в ночное время
2022-11-25 20:16
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что проект об административной ответственности за шум в ночное время со стороны водителей был принят.
Нарушителей шумового режима планируется определять с помощью специальных приборов шумомеров. Это камеры, которые фиксируют уровень шума.
Алексей Шапошников заявил, что законопроект был одобрен в среду на пленарном заседании Мосгордумы. Предельная величина штрафа за излишний шум в ночное время суток для водителей составит 30 тысяч российских рублей.
Законопроект давно разрабатывался по поручению мэра российской столицы, и после доработок в парламенте Москвы был презентован правительству, чтобы то дало свой официальный отзыв.
Опубликовано: Эльза Ли
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