С 1 марта 2023 года в силу вступает закон о запрете продажи животных в зоомагазинах: что изменится для продавцов и покупателей
Начиная с марта 2023 года у покупателей больше не будет возможности купить щенка или котенка в магазине зоотоваров.
Закон об ответственном обращении с животными должен вступить в законную силу с 1 марта 2023 года. В нем нет строгих формулировок запрета, но утверждены нормы, которым должны соответствовать места продажи домашних животных. Для зоомагазинов это фактически и означает запрет.
Автором законопроекта выступил депутат Госдумы России Владимир Бурматов. При разработке законопроекта привлекалось экспертное мнение в лице специалистов по домашним животным, которые поддержали инициативу.
По их мнению, зоомагазины не обладают условиями для комфортного содержания животных. Чаще всего они содержатся в тесных клетках, их практически не выгуливают, и животные пребывают в постоянном стрессе из-за шума, и большого количества проходящих мимо людей, от которых у них нет даже возможности укрыться.
Опубликовано: Эльза Ли
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