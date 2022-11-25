В Боливии местные жители молятся о дожде, уже третий год к ряду на климат влияет Ла-Нинья

В сельской местности Тиуанаку, примерно в 100 километрах к юго-западу от высокогорного города Ла-Пас, местные жители говорят, что в этом сезоне было мало дождей во время засушливого периода в Андах из-за погодных условий.

Явление, которое называют Ла-Нинья, когда температура океана понижается и не приносит осадков, пришло в эти места третий год подряд.

«Когда мы поднимаем руки, мы просим Бога простить нам наши грехи и попросить дождя для нашего урожая, потому что в полях у нас нет воды для урожая и скота», — рассказала Кисп, взобравшаяся на холмы с членами своей общины, чтобы молиться о дожде.

Вокруг Боливии многие районы объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи, которая, по прогнозам Национальной метеорологической и гидрологической службы Боливии, продлится до 2023 года, когда интенсивность Ла-Нинья, возможно уменьшится.

Засуха ударила по урожаю в Боливии, а также в Аргентине, Парагвае и Перу.

Ранее сообщалось, что во всех мечетях королевства Саудовская Аравия прошли молитвы о дожде и в итоге прошел сильный ливень, который затопил дороги в пустыне.