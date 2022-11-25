Путин: сегодняшние события -это путь очищения России

Владимир Путин заявил, что через сегодняшние события Россия проходит путь к очищению и обновлению.

В пятницу днем ряд российских СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретился в подмосковной резиденции в Ново-Огареве с 17 женщинами, дети которых оказались участниками специальной военной операции.

В ходе встречи Путин сообщил, что многие годы Россией пытались управлять извне и это привело к нынешней ситуации, в том числе и СВО, но это все путь к внутреннему очищению и обновлению.

Президент России подчеркнул, что воссоединение России и Донбасса должно было произойти раньше, еще в 2014 году, может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей.