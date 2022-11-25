Россия отрицает замедление проверок украинских зерновозов

Посол России в Турции заявил в пятницу, что Москва направляет своих представителей для инспекции судов в Стамбул больше, чем предусмотрено соглашением по черноморскому зерну, отвергая обвинения Украины в том, что Россия замедляет процесс.

Экспорт зерна из Украины возобновился после того, как на прошлой неделе при посредничестве ООН было продлено соглашение, направленное на борьбу с голодом в мире, сообщило агентство Reuters в четверг.

Василий Боднар, посол Украины в Турции, объяснил замедление темпов неопределенностью на прошлой неделе по поводу продления соглашения, а также «отказом России ускорить проверки» и увеличить количество команд.

Посол России Алексей Ерхов заявил, что Россия «строго соблюдает свои обязательства» по сделке по экспорту зерна, которая требует от сторон формирования трех инспекционных групп.

«Исходя из этого, были установлены численность и состав российской делегации в СКК», — сказал он, добавив, что Россия ежедневно направляет своих представителей в одну-две дополнительные инспекционные группы в связи с увеличением количества судов.

«Это делается как жест доброй воли и путем сокращения времени, отведенного инспекторам на отдых в соответствии с трудовым законодательством», — рассказал Ерхов в ответ на вопросы Reuters.

Представитель ООН Исмини Палла, пресс-секретарь Черноморской зерновой инициативы ООН в Стамбуле, заявил, что за последние две недели работали три инспекционные группы.

Объединенный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле заявил в четверг, что делегации обсуждают способы увеличения количества успешных инспекций, добавив, что в пятницу он планирует направить четыре группы для инспекций.

Поскольку соглашение было продлено после 19 ноября, согласно данным ООН, из Украины отправлялось не более пяти судов в день, по сравнению с предыдущими неделями и месяцами, когда отправлялось до 10 судов.