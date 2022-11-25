Москва осуждает резолюцию Европарламента о «государстве-спонсоре терроризма»

Российская дипломатия в пятницу осудила резолюцию Европарламента, в которой на этой неделе Россия была названа «государством, поощряющим терроризм», Москва заявила, что это решение не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом.

«Эта недружественная акция является частью политико-информационной кампании Запада против нашей страны и не имеет ничего общего с реальным положением дел в борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении МИД России.

В среду Европарламент проголосовал за текст, квалифицирующий Россию как «государство, способствующее терроризму» в конфликте на Украине, и призывающий 27 стран Европейского союза сделать то же самое.

В тексте, принятом в Страсбурге 494 голосами «за» (58 голосов против и 44 воздержавшихся), депутаты характеризуют Россию как государство, поощряющее терроризм, и как государство, использующее террористические средства.

Эта формальная мера и для России со шквалом уже наложенных санкций она ничего не значит и не влечет за собой, каких-то особенных ограничений. Но Россия в свою очередь отметила, что подобные формулировки ближе к ЕС и США, которые поддерживают терроризм в мире на протяжении десятилетий со времен окончания Второй мировой войны.