Путин обозначил главный фундамент существования России

Путин назвал главный фундамент существования России -это воспитание детей своими матерями.

25 ноября РИА Новости сообщают, что президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции сообщил, что воспитание детей своими матерями -это главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в будущем.

Путин подчеркнул, что речь идет обо всех матерях, а не только о присутствующих на встрече, о том, как они живут и как воспитывают своих детей и это главная основа, на которой стоит Россия.