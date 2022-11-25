Путин обозначил главный фундамент существования России
2022-11-25 21:08
Путин назвал главный фундамент существования России -это воспитание детей своими матерями.
25 ноября РИА Новости сообщают, что президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции сообщил, что воспитание детей своими матерями -это главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в будущем.
Путин подчеркнул, что речь идет обо всех матерях, а не только о присутствующих на встрече, о том, как они живут и как воспитывают своих детей и это главная основа, на которой стоит Россия.
Опубликовано: Елена Калиновская
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