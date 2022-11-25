Катар - быстрее всех в истории выбывшая с чемпионата мира по футболу страна-хозяйка
После ничьей между Нидерландами и Эквадором (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, стало ясно, что хозяин первенства Катар покидает турнир всего после двух групповых матчей.
Это самая быстрая в истории выбывшая из турнира страна, принимающая мундиаль!
Катар стал второй страной-хозяйкой чемпионата мира в истории, вылетевшей из турнира уже на групповом этапе. До сих пор это была Южная Африка в 2010 г году.
Впрочем, даже у них были призрачные шансы на успех перед третьим туром группового этапа. Их победа над Францией со счетом 3:0 и победа Уругвая над Мексикой со счетом 3:0 с одинаковым соотношением могли бы вывести африканскую команду в плей-офф, но ничего подобного не произошло.
Также после двух матчей, но уже через семь дней, с чемпионатом мира попрощалась хозяйка ЧМ 1938 года - Франция. Однако тогда еще не было группового этапа. "Трехцветные" выбили Бельгию, а в четвертьфинале уступил будущему победителю Италии.
Теперь печально известным рекордсменом является Катар. Команда с Аравийского полуострова потеряла все шансы на выход в следующий раунд всего через шесть дней после начала чемпионата мира.
Опубликовано: Николай Скира
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