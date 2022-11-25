Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели рабочую встречу
Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым работу чеченских подразделений в ходе СВО.
25 ноября РИА Новости сообщают, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой обсуждали вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса.
Уточняется, что встреча с Кадыровым проходила сразу после беседы главы государства с матерями военнослужащих, которые участвуют в СВО и президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями и то какие он дал ей обещания.
Опубликовано: Елена Калиновская
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