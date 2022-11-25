42,5% молдаван выступают за присоединение к Румынии - рекорд за 30 лет суверенитета
Согласно опубликованному опросу Кишиневского центра социологических исследований, 42,5% граждан Молдовы выступают за присоединение своей страны к Румынии.
Сайт Deschide указывает, что это самый высокий процент поддержки за 30-летнюю историю Республики Молдова, а комментаторы поясняют, что это может быть связано с ухудшением ситуации с безопасностью.
Опрос показывает, что наибольший процент граждан считает Румынию страной, которая больше всего помогает Молдове - 29,7%.
Согласно опросу более 1000 молдаван, 22,4% респондентов выступают за вступление в НАТО.
По-прежнему более половины жителей Молдовы против слияния своей страны с Румынией и членства в НАТО - 57,5% и 54,5% соответственно.
По данным обозревателей "Радио Кишинев", с российской СВО в Украине, наплывом сотен тысяч беженцев и сокращением энергопоставок Россией, количество граждан Молдовы, заявляющих о поддержке союза своей страны с Румынией растет.
Согласно опросу, проведенному в мае 2022 года Кишиневским институтом изучения общественного мнения Data Inteligente (iData), 30,7% респондентов в то время выступали за объединение двух стран выступали за объединение двух стран.
В майском опросе iData процент жителей Молдовы, поддерживающих вступление своей страны в Североатлантический альянс, составил 24,5%.
Опубликовано: Николай Скира
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