Эксперты рассказали, какие витамины для волос лучше всего пить

Современные учёные пытаются понять, почему рост волос замедляется. И небезуспешно работают в этом направлении.

Придя к пониманию, что восстановление красоты локонов и здоровья кожи идет изнутри, мы начинаем спрашивать себя — какие витамины пить для волос? Чтобы правильно составить эффективный комплекс, лучше всего обратиться за помощью к специалисту: трихологу или косметологу.

Врач с точностью «до миллиметра» сможет указать, каких именно витаминов не хватает именно вашим волосам, и поможет составить программу индивидуального профессионального ухода. Однако, всегда полезно заранее знать, за что отвечает тот или иной витамин или группа витаминов. И чем они полезны для здоровья и красоты волос. Итак:

Группа витаминов B (В1, В2, В5, В6, В12, РР, Н — биотин) для волос незаменимы, особенно, если вы хотите иметь локоны, не менее пышные и длинные, как у Рапунцель. Дело в том, что перечисленные витамины способствуют росту волос, делают их густыми и сильными, регулируют жирность волос, придают волосам блеск и эластичность.

Не менее важен и витамин Е (токоферол). Он восстанавливает нормальное кровообращение в коже головы, питает луковицы волос, защищает от вредных ультрафиолетовых лучей, оздоравливает и укрепляет волосы.

Витамин А (ретинол) важен для дам, которым нужно восстановить здоровье секущихся и ломких после многочисленных посещений парикмахера локонов. Витамин А способствует росту и улучшению структуры волос, придавая волосам мягкость и шелковистость; особенно полезен для сухих и секущихся волос — восстанавливает живой блеск и эластичность.

Витамин С — записываем, чем полезен: улучшает кровообращение в коже головы, активизирует рост волос; способствует усвоению железа в организме.

Однако витамины, при всей их полезности для кожи головы и шелковистых локонов, требуют себе очень серьезного союзника в борьбе за красивые волосы.

Речь идет о микроэлементах, таких как:

магний — он способствует эластичности волос;

кремний входит в состав коллагена волос, от него зависит их сила и прочность;

цинк и медь улучшают внешний вид волос, препятствует преждевременной седине, предотвращают облысение;

селен защищает от вредного воздействия внешней среды;

фосфор придает волосам эластичность и насыщенный цвет;

кальций участвует в росте волос;

железно делает волосы если не железными, то прочными, помогает им забыть о ломкости;

йод обеспечивает здоровье волос, влияя на работу щитовидной железы;

молибден ускоряет рост волос;

сера придает волосам силу и блеск.

Витамины, которые полезно пить для волос, почти всегда входят в состав аптечных витаминных комплексов. Однако, можно значительно усилить и ускорить результат, скорректировав также и свое ежедневное меню.