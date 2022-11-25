Оппозиция Сербии подала в парламент резолюцию по присоединению к антироссийским санкциям ЕС

Оппозиция Сербии подала в парламент страны проект резолюции, который предусматривает присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза.

Инициатором подачи документа стал глава Комитета по международным делам сербского парламента Борко Стефанович.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в ответ на эти действия заявил, что Стефанович не учитывает неизбежные проблемы.

По его словам, санкции будут иметь эффект бумеранга и приведут к дефициту энергии, росту цен, как это произошло в Европе.