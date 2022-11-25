Оппозиция Сербии подала в парламент резолюцию по присоединению к антироссийским санкциям ЕС
2022-11-25 22:45
Оппозиция Сербии подала в парламент страны проект резолюции, который предусматривает присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза.
Инициатором подачи документа стал глава Комитета по международным делам сербского парламента Борко Стефанович.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в ответ на эти действия заявил, что Стефанович не учитывает неизбежные проблемы.
По его словам, санкции будут иметь эффект бумеранга и приведут к дефициту энергии, росту цен, как это произошло в Европе.
Опубликовано: Светлана Репина
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