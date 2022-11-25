Эксперты рассказали, из-за чего вы потеете после душа и как это исправить
Принятие горячего душа — это нормальное явление, а вот пот, который капает после того, как вы вытираетесь полотенцем, становится проблемой.
Пот после душа часто является результатом остаточного тепла. Если вы принимаете душ с паром, то горячая вода будет оставаться на ваших волосах и коже после того, как вы выключите кран. При определённых температурах эти капли могут заставить вас потеть не меньше, чем вода, вытекающая из душевой лейки.
Вы можете предположить, что высушиться — это решение проблемы, но в некоторых случаях полотенце может повышать температуру тела. Трение ткани о кожу создаёт дополнительное тепло, а если полотенце только что достали из сушилки, кожа может ещё больше нагреться. Соедините это с влажностью от душа, который вы только что приняли, и вы получите рецепт нежелательного пота.
Чтобы кожа оставалась чистой после купания в горячей воде, дайте своему телу время остыть. Прежде чем выйти из душа и вытереться, снизьте температуру воды. Постояв несколько секунд в тёплой или прохладной воде, вы смоете капли горячей воды и отрегулируете «термостат» вашего организма.
Работа вытяжного вентилятора в ванной комнате или приоткрытая дверь предотвратят чрезмерное испарение, но всё же полезно переместиться в прохладное помещение сразу после душа.
Опубликовано: Ангелина Крент
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