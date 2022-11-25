Сийярто: украинские власти препятствуют работе венгерских компаний

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти препятствуют работе венгерских компаний на своем рынке.

По его словам, причиной является деятельность этих организаций в России.

Сийярто подчеркнул, что речь идет о компаниях, работающих легально и не нарушающих никаких законов.

Он напомнил, что Украина получает помощь от Венгрии и назвал действия украинских властей по отношению к венгерским компаниям недопустимыми.