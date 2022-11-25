Сийярто: украинские власти препятствуют работе венгерских компаний
2022-11-25 22:49
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти препятствуют работе венгерских компаний на своем рынке.
По его словам, причиной является деятельность этих организаций в России.
Сийярто подчеркнул, что речь идет о компаниях, работающих легально и не нарушающих никаких законов.
Он напомнил, что Украина получает помощь от Венгрии и назвал действия украинских властей по отношению к венгерским компаниям недопустимыми.
Опубликовано: Светлана Репина
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