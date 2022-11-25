Президент Венгрии планирует побывать в Киеве
2022-11-25 23:21
Президент Венгрии Каталин Новак собирается приехать в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.
По информации портала Index, Новак отправится поездом в Польшу, а оттуда поедет на Украину.
С начала российской спецоперации это будет первый визит президента Венгрии на Украину.
Ранее Владимир Зеленский поблагодарил за помощь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и пригласил его приехать на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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