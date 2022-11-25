Президент Венгрии планирует побывать в Киеве

Президент Венгрии Каталин Новак собирается приехать в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.

По информации портала Index, Новак отправится поездом в Польшу, а оттуда поедет на Украину.

С начала российской спецоперации это будет первый визит президента Венгрии на Украину.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил за помощь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и пригласил его приехать на Украину.