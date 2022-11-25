Эксперты рассказали, что такое пыль и почему она вредна для вас

Пыль — это досадная проблема, которая, кажется, никогда не исчезнет. Независимо от того, как часто вы убираетесь, она снова появляется на тумбах, каркасах кроватей и даже в ванной комнате.

Что такое пыль?

Хотя многие люди считают, что большинство пыли образуется из-за отмершей кожи, большая её часть обычно уходит в канализацию, когда вы принимаете душ, и не является главным виновником. Вместо этого следует винить окружающую среду, на которую приходится около двух третей частиц пыли в вашем доме.

Оказывается, ваши ноги приносят большую часть пыли в дом в виде грязи и копоти, которые попадают на вашу обувь. Другим важным источником является то, что попадает в дом через открытые окна и двери, а это может быть пыльца и даже кусочки мёртвых насекомых. Не вся пыль представлена природными материалами: она может состоять из крошечных кусочков пластика и загрязняющих веществ.

Пыль, которая находится в доме, обычно состоит из ультратонких частиц, таких как клетки кожи, волосы, пыльца, грязь, перхоть домашних животных и волокна одежды или мебели из ткани. Соедините все эти факторы вместе, и вы получите отвратительный серый состав, скрывающийся в углах вашей гостиной.

Какой вред может причинить пыль?

Каждый раз, когда вы поднимаете пыль, проходя по комнате или открывая окно, вы заставляете её вихриться и собирать новые частицы, а затем снова оседать в трещинах и щелях. А поскольку внутренние помещения обычно герметичны, пыль, собирающаяся в этих местах, продолжает накапливаться до тех пор, пока её не очистят должным образом.

Для людей, страдающих аллергией на пыль, негативные реакции в основном соответствуют реакции на обычную простуду — кашель, чихание, слезящиеся глаза. Но регулярное пребывание в очень пыльной среде может ухудшить ранее существовавшие болезни, такие как астма. Особому риску подвержены те, кто проводит много времени в помещении, например, маленькие дети и пожилые люди.

Помимо того, что ваш организм реагирует на собачью шерсть, споры плесени и пыльцу, содержащиеся в пыли, у вас также может быть аллергия на микроскопических существ, называемых пылевыми клещами. Эти существа питаются чешуйками кожи, которые мы оставляем после себя, и их часто можно встретить в коврах, на подушках и в других местах, где скапливается пыль.

Как избавиться от пыли?

Чтобы снизить уровень пыли, необходимо регулярно и тщательно убираться. В конце концов, чем чаще вы будете убирать пыль, тем меньше её будет скапливаться в вашем доме. Прежде всего, необходимо приобрести хороший пылесос. Если есть возможность, пылесосьте ковры ежедневно, а другие напольные покрытия чистите и мойте не реже одного раза в неделю.

Помимо полов, необходимо постоянно пылесосить мебель и обивку, так как в этих местах может застрять пыль. Твёрдые поверхности тоже нужно регулярно протирать. Используйте тряпку из микрофибры или влажное полотенце, чтобы пыль прилипала по мере удаления. Домашние ткани, такие как простыни и одеяла, также полезно регулярно стирать, поскольку горячая вода убивает пылевых клещей и удаляет отмершие клетки кожи, которые отслаиваются во сне.

Наконец, вы можете избежать пыли, предотвратив её появление в доме. Положите коврики у каждого входа в дом — один перед каждой дверью, другой за ней. Так грязь, пыльца и другие неприятности с улицы останутся на коврике, а не попадут внутрь.