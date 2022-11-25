Эксперты рассказали, почему не стоит замачивать посуду в раковине

К тому времени, как мы закончим, вам будет противно, но с другой стороны, вы станете более знающим и сильным мойщиком посуды!

Бактерии из мяса:

65% курицы, продаваемой в магазинах, содержит кишечную палочку. Она происходит из экскрементов животных, которые попадают на мясо в процессе забоя, и может вызвать у людей сильную болезнь.

Говядина и свинина тоже заражены опасными бактериями, и они попадают в вашу раковину. Только подумайте: вы прикасаетесь к мясу, а потом моете руки в раковине. А где вы моете разделочную доску и нож, с помощью которых обрабатывали мясо? Если вы всё делаете правильно, вы моете их в раковине. Может быть, вы даже моете в раковине само мясо (да-да, многие поступают именно так).

Любое из этих действий превратит вашу кухонную раковину в площадку для размножения бактерий. Не все бактерии смываются в канализацию — конечно, они не исчезают волшебным образом.

Когда смытые бактерии оказываются в раковине, они начинают процветать и размножаться благодаря постоянной влажности и остаткам питательных веществ из остатков еды, которые обеспечивают бактериям идеальные условия для роста.

Что произойдёт, если вы наполните кухонную раковину водой, чтобы дать посуде отмокнуть? Вы создали бассейн для бактерий на вашей посуде. Даже если у вас есть привычка мыть раковину после приготовления мяса, замачивать посуду в раковине всё равно не стоит. В мясе содержится так много бактерий, что значительное их количество остаётся даже после мытья раковины.

Бактерии из морепродуктов:

Морепродукты тоже имеют свои особенности. Они покрыты множеством бактерий, вирусов и паразитов, которые вызывают различные проблемы со здоровьем — от лёгкого гастроэнтерита до опасных для жизни заболеваний.

К распространённым заболеваниям, связанным с морепродуктами, относятся гепатит Aи сальмонелла. Заражение происходит, в частности, от человеческих сточных вод в море, патогенных микроорганизмов в воде, антисанитарной обработки и переработки. Не позволяйте этим патогенам поселиться на вашей кухне: замачивание посуды в раковине способствует их ещё большему распространению.

Бактерии из сыра:

Если вы любите сыр, то и в вашей кухонной раковине может быть устойчивая популяция бактерий. В сырах, особенно мягких, часто встречаются такие микробы, как листериоз, кишечная палочка и золотистый стафилококк. Эти вредные бактерии любят пересаживаться на остатки сыра, остающиеся на тарелках. Оттуда они попадают в раковину и размножаются.

Бактерии с фруктов и овощей:

Хотя некоторые исследования показали, что овощи содержат меньше бактерий, чем непастеризованные продукты животного происхождения, они не всегда полностью безопасны. На фруктах и овощах иногда встречаются такие бактерии, как энтеробактерии, актинобактерии, фирмикуты, протеобактерии и другие.

В овощах могут находиться даже такие бактерии, как кишечная палочка. Заражённая партия овощей однажды стала причиной вспышки, которая привела к смерти не менее 50 человек. Это, безусловно, веская причина тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. Хотя это хорошо для предотвращения попадания бактерий в пищу, важно помнить, что бактерии, которые вы смыли, могут легко остаться в вашей кухонной раковине. Не самое лучшее место для замачивания посуды!

Вредные бактерии с ваших рук:

Безусловно, важно регулярно мыть руки, особенно перед приготовлением пищи. Мытьё рук — это самый известный способ избежать распространения микробов, вызывающих заболевания. Но в следующий раз, когда у вас возникнет искушение замочить посуду в раковине, имейте в виду: многие из болезнетворных бактерий, которые вы смыли с рук, вероятно, скрываются там, готовые попасть на вашу грязную посуду.

Ваши кухонные трубы кишат бактериями:

Даже если вы регулярно дезинфицируете раковину, она всё равно быстро превратится в рай для бактерий. Колонии бактерий внутри труб, ведущих к кухонным мойкам, растут на 3 сантиметра в день. Обильные остатки пищи и влага внутри труб способствуют распространению бактерий, пока они не достигнут самой раковины. Достигнув раковины, они распространяются ещё быстрее благодаря брызгам воды, которые разносят их по всей раковине.