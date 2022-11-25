Арнольд Шварценеггер и Мила Йовович сражаются с зомби-снеговиками в новогоднем ролике Worl of Tanks
2022-11-25 23:58
Арнольд Шварценеггер и Мила Йовович стали героями новогоднего ролика от Worl of Tanks.
Им предстоит спасать праздник и бороться за дух рождества, а для этого придется победить зомби-снеговиков.
Кристофер Чанг, директор франшизы World of Tanks, сказал, что для него большая часть видеть таких актеров в проекте компании.
Мила Йовович и Арнольд Шварценеггер никогда ранее не снимались вместе.
Опубликовано: Светлана Репина
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