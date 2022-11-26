Мэр Харькова Терехов получил штраф за русский язык и продолжил разговаривать на нем

APS
2022-11-26 00:07

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка. После этого он заявил, что продолжит говорить по-русски.

Терехов пообещал, что официальные заявления он будет делать по-украински, но с жителями города продолжит разговаривать на русском языке.

Он подчеркнул, что около 80% харьковчан говорят по-русски.

Игорь Терехов призвал к осторожности и аккуратности в языковых вопросах.

Опубликовано: Светлана Репина