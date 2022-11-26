Мэр Харькова Терехов получил штраф за русский язык и продолжил разговаривать на нем
2022-11-26 00:07
Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка. После этого он заявил, что продолжит говорить по-русски.
Терехов пообещал, что официальные заявления он будет делать по-украински, но с жителями города продолжит разговаривать на русском языке.
Он подчеркнул, что около 80% харьковчан говорят по-русски.
Игорь Терехов призвал к осторожности и аккуратности в языковых вопросах.
Опубликовано: Светлана Репина
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