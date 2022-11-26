Советы, как предотвратить запотевание лобового стекла

Вы едете по шоссе, и лобовое стекло вашего автомобиля запотевает, поэтому вы включаете обогрев стекла.

Почему запотевает лобовое стекло?

Чтобы понять, как предотвратить запотевание лобового стекла (и окон) вашего автомобиля, необходимо понять, почему они запотевают в первую очередь.

Влага на внутренней или внешней стороне лобового стекла вашего автомобиля — это конденсат, который образуется из-за разницы температур и влажности вблизи стекла. Характер этой разницы зависит от времени года.

Зимой запотевание обычно образуется внутри автомобиля. Это происходит потому, что температура и влажность внутри автомобиля выше, чем снаружи. Весь этот горячий пар от дыхания пассажиров конденсируется на внутренней стороне, когда он попадает на холодное стекло.

Когда летом запотевают стёкла автомобиля, конденсат обычно образуется на внешней стороне. Это происходит потому, что температура и влажность снаружи автомобиля выше, чем внутри, где работает кондиционер.

Зная, где образуется конденсат, внутри или снаружи, вы сможете определить, как проводить профилактические мероприятия по борьбе с запотеванием.

Очистите стёкла:

Первым шагом в предотвращении конденсата внутри автомобиля является тщательная очистка стёкол и лобового стекла. Грязь и масла на стекле притягивают и удерживают конденсат. Очистите окна/лобовое стекло с обеих сторон с помощью средства для мытья окон, а также микрофибры или бумажного полотенца.

Нанесите спрей против запотевания стёкол:

Спрей против запотевания содержит химические вещества, которые предотвращают конденсацию воды на стекле.

Помните, что если сейчас зима, то конденсат будет образовываться на внутренней стороне окон/лобового стекла, поэтому убедитесь, что вы приобрели спрей, предназначенный для внутренних работ.

Если на дворе лето, спрей против запотевания нужно наносить на внешнюю сторону стекла, поэтому используйте средство, предназначенное для наружной стороны.

Тщательная очистка стёкол перед нанесением спрея — важный залог его эффективности, поэтому не пренебрегайте рекомендацией, приведённой выше.

Используйте домашние средства против запотевания:

Если вы не хотите ехать в магазин автозапчастей или брать с собой бутылку спрея против запотевания стёкол, есть несколько домашних средств, которые можно использовать для предотвращения этого явления:

Крем для бритья. Нанесите немного крема на полотенце и протрите им стекло. Вытрите стекло чистым полотенцем.

Картофель. Как ни странно, крахмал и сахар, содержащиеся в картофеле, могут действовать как средство от запотевания. Просто разрежьте картофелину пополам и натрите открытую половину на окна/ветровое стекло. Вытрите излишки картофельного сока, чтобы не оставить на стекле белый слой крахмала.

Выключите кнопку рециркуляции на вашем кондиционере/обогревателе:

Вы, скорее всего, видели эту кнопку на консоли вашего автомобиля, но, возможно, никогда не понимали, что она делает. Когда кнопка рециркуляции включена, ваш автомобиль использует воздух изнутри автомобиля для обогрева и охлаждения — он постоянно рециркулирует один и тот же воздух, позволяя ему нагреваться/охлаждаться более эффективно. Когда кнопка выключена, автомобиль нагревается и охлаждается с помощью воздуха, поступающего снаружи.