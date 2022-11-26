Bloomberg: обсуждение лимита цен на российскую нефть в ЕС отложено из-за Польши и стран Балтии
2022-11-26 00:12
Издание Bloomberg сообщает, что европейские дипломаты отложили обсуждение потолка цен на российскую нефть до 28 ноября.
Причиной послужило несогласие Польши и стран Балтии с предложением по установлению ценового предела на уровне 65 долларов за баррель.
Эти государства считают, что Евросоюз таким решением проявляет излишнюю щедрость к России.
Цена в 65 долларов за баррель даже выше той, по которой Россия сейчас продает свою нефть.
Опубликовано: Светлана Репина
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