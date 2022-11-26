Bloomberg: обсуждение лимита цен на российскую нефть в ЕС отложено из-за Польши и стран Балтии

APS
2022-11-26 00:12

Издание Bloomberg сообщает, что европейские дипломаты отложили обсуждение потолка цен на российскую нефть до 28 ноября.

Причиной послужило несогласие Польши и стран Балтии с предложением по установлению ценового предела на уровне 65 долларов за баррель.

Эти государства считают, что Евросоюз таким решением проявляет излишнюю щедрость к России.

Цена в 65 долларов за баррель даже выше той, по которой Россия сейчас продает свою нефть.

Опубликовано: Светлана Репина