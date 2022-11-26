Мария Захарова утверждает, что европейская цивилизация прекратила своё существование на территории стран ЕС, однако до сих пор присутствует в России.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что сербский премьер Ана Брнабич заявила о нежелании Евросоюза принимать Сербию в свой состав, если Белград не признает независимость республики Косово. По мнению Захаровой, подобное поведение официальных лиц ЕС указывает на то, что в данной организации не осталось ничего от истинной культуры Европы.

Мария Захарова уверена, что в настоящем времени Россия является большей носительницей европейской цивилизации, нежели сама Европа, поскольку для российского государства характерны традиционные христианские ценности, гуманизм и верховенство закона.