Диетолог Наталья Голушко назвала продукты, от которых следует отказаться, чтобы похудеть к Новому году

Диетолог Наталья Голушко рассказала, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы успеть похудеть к новогодним праздникам.

Под запрет попадают простые углеводы: белый хлеб и булки, всевозможные десерты, крупы и сладкие фрукты (бананы, виноград, мандарины).

Стоит убрать из своего рациона любые колбасные изделия. Они являются лидерами по содержанию углеводов и скрытого жира.

Отказаться нужно от маринованных овощей. В них содержится много соли и сахара, они удерживают воду в организме.