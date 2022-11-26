Диетолог Наталья Голушко назвала продукты, от которых следует отказаться, чтобы похудеть к Новому году
2022-11-26 00:22
Диетолог Наталья Голушко рассказала, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы успеть похудеть к новогодним праздникам.
Под запрет попадают простые углеводы: белый хлеб и булки, всевозможные десерты, крупы и сладкие фрукты (бананы, виноград, мандарины).
Стоит убрать из своего рациона любые колбасные изделия. Они являются лидерами по содержанию углеводов и скрытого жира.
Отказаться нужно от маринованных овощей. В них содержится много соли и сахара, они удерживают воду в организме.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диетолог Наталья Голушко назвала продукты, от которых следует отказаться, чтобы похудеть к Новому году
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