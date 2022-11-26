Уровень обеспеченности Киева электроэнергией составляет 30%
2022-11-26 00:31
Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что к 25 ноября Киев был обеспечен электроэнергией на 30%.
Он уточнил, что к 28 ноября город может вернуться к графику плановых отключений.
23 ноября после массированного ракетного удара многие украинские регионы остались без электроэнергии.
Власти пообещали сделать все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.
Опубликовано: Светлана Репина
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