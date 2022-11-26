Уровень обеспеченности Киева электроэнергией составляет 30%

APS
2022-11-26 00:31

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что к 25 ноября Киев был обеспечен электроэнергией на 30%.

Он уточнил, что к 28 ноября город может вернуться к графику плановых отключений.

23 ноября после массированного ракетного удара многие украинские регионы остались без электроэнергии.

Власти пообещали сделать все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.

Опубликовано: Светлана Репина