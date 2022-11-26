МИД РФ: Зеленский вышел из-под контроля Запада и начал его шантажировать

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что западные страны уже не контролируют деятельность Владимира Зеленского.

26 ноября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский больше не подчиняется Западу во всех аспектах, поскольку вышел на свою "неконтролируемую орбиту". По мнению Захаровой, уже сейчас Зеленский начинает шантажировать западные страны, диктуя условия правительству США и государствам НАТО.

При этом Мария Захарова подчёркивает, что Владимир Зеленский заинтересован лишь в западных деньгах и вооружениях, однако не хочет выполнять просьбы иностранных союзников Украины.