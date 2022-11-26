С января в Беларуси может заработать российский полис ОСАГО
2022-11-26 00:59
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что полис ОСАГО планируется расширить на Беларусь с 2023 года.
При этом он уточнил, что такие полисы на белорусской территории будут действовать только для российских водителей.
Вместе с тем планируется предоставить белорусам возможность покупать полис с расширением на Россию.
По словам Уфимцева, в этом направлении ведется активная работа, сейчас согласовываются условия и подходы.
Опубликовано: Светлана Репина
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