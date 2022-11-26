В афганской провинции Нангархар талибы запретили женщинам посещать врачей без мужчин
2022-11-26 01:04
Власти провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана, ввели запрет для женщин на посещение врачей без мужчин.
Такой указ был издан департаментом порока и доблести данной провинции.
Запрет распространяется на посещение медицинских учреждений и прохождение медосмотров.
Рассказать о нововведении гражданам предстоит имамам местных мечетей. Комментариев от афганских властей пока не было.
Опубликовано: Светлана Репина
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