В афганской провинции Нангархар талибы запретили женщинам посещать врачей без мужчин

APS
2022-11-26 01:04

Власти провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана, ввели запрет для женщин на посещение врачей без мужчин.

Такой указ был издан департаментом порока и доблести данной провинции.

Запрет распространяется на посещение медицинских учреждений и прохождение медосмотров.

Рассказать о нововведении гражданам предстоит имамам местных мечетей. Комментариев от афганских властей пока не было.

Опубликовано: Светлана Репина