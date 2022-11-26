Шольц признался, что советуется с Меркель по поводу общения с Путиным
2022-11-26 01:09
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что у него нет никаких проблем в коммуникациях с российским президентом Владимиром Путиным.
При этом он признался, что до сих пор советуется с Ангелой Меркель по вопросам политики в отношении России.
Канцлер считает, что Ангела Меркель была хорошим правителем, и ее имя войдет в учебники истории.
Шольц заявил, что Запад не может принять цели, которые преследует Путин, а начало спецоперации он назвал переломным моментом.
Опубликовано: Светлана Репина
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