Шольц признался, что советуется с Меркель по поводу общения с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что у него нет никаких проблем в коммуникациях с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом он признался, что до сих пор советуется с Ангелой Меркель по вопросам политики в отношении России.

Канцлер считает, что Ангела Меркель была хорошим правителем, и ее имя войдет в учебники истории.

Шольц заявил, что Запад не может принять цели, которые преследует Путин, а начало спецоперации он назвал переломным моментом.