Борн: Франция и Германия заключили соглашение о солидарности в области энергетики
2022-11-26 01:16
Французский премьер-министр Элизабет Борн сообщила о заключении соглашения между Парижем и Берлином о солидарности в области энергетики.
26 ноября премьер-министр Французской Республики Элизабет Борн в пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем сообщила о подписании декларации о взаимовыручке на фоне энергетического кризиса.
Борн отметила, что «сила франко-германских отношений особенно важна», которые стали в разы крепче после подписания данного соглашения о солидарности между Берлином и Парижем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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