Adidas начинает расследование в отношении Канье Уэста из-за показа порно на рабочем месте
2022-11-26 01:34
На днях в журнале Rolling Stone было опубликовано открытое письмо, написанное бывшими сотрудниками Yeezy Adidas, членами исполнительного совета и генеральным директором.
В нем сказано, что руководство компании знало о проблемном поведении Канье Уэста, но предпочитало не реагировать.
В письме также говорится, что Уэст показывал порнографическое видео сотрудникам, демонстрировал интимные фото Ким Кардашьян.
В ответ Adidas начинает независимое расследование, чтобы выяснить, какие факты действительно имели место.
Опубликовано: Светлана Репина
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