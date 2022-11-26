Adidas начинает расследование в отношении Канье Уэста из-за показа порно на рабочем месте

На днях в журнале Rolling Stone было опубликовано открытое письмо, написанное бывшими сотрудниками Yeezy Adidas, членами исполнительного совета и генеральным директором.

В нем сказано, что руководство компании знало о проблемном поведении Канье Уэста, но предпочитало не реагировать.

В письме также говорится, что Уэст показывал порнографическое видео сотрудникам, демонстрировал интимные фото Ким Кардашьян.

В ответ Adidas начинает независимое расследование, чтобы выяснить, какие факты действительно имели место.