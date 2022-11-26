Захарова: Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России, а в ЕС уничтожена европейская традиция.
26 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала требование ЕС к Сербии о признании Косово и введении антироссийских санкций.
Захарова считает, что от некогда великой Европы осталась лишь географическая привязка к континенту, в то время как в России Европа сохранилась как цивилизация.
Российский дипломат также отметила факт того, что страны-участницы Европейского союза извратили античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма, чем уничтожили собственную традицию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Захарова: Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России
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