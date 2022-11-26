Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России, а в ЕС уничтожена европейская традиция.

26 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала требование ЕС к Сербии о признании Косово и введении антироссийских санкций.

Захарова считает, что от некогда великой Европы осталась лишь географическая привязка к континенту, в то время как в России Европа сохранилась как цивилизация.

Российский дипломат также отметила факт того, что страны-участницы Европейского союза извратили античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма, чем уничтожили собственную традицию.