Марго Робби призналась, что пила текилу перед обнаженной сценой с Леонардо ДиКаприо
2022-11-26 02:02
Марго Робби, партнерша Леонардо ДиКаприо по фильму «Волк с Уолл-Стрит» рассказала, как проходили съемки обнаженных сцен.
Она сказала, что очень нервничала, поэтому выпила несколько рюмок текилы перед выходом на съемочную площадку.
Тогда Робби было 22 года, и она была уверена, что ее вообще никто не заметит в этом фильме, ведь все будут смотреть на ДиКаприо.
А после окончания съемок «Волка с Уолл-Стрит» у Марго Робби были мысли о завершении актерской карьеры.
Опубликовано: Светлана Репина
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