Марго Робби призналась, что пила текилу перед обнаженной сценой с Леонардо ДиКаприо

Марго Робби, партнерша Леонардо ДиКаприо по фильму «Волк с Уолл-Стрит» рассказала, как проходили съемки обнаженных сцен.

Она сказала, что очень нервничала, поэтому выпила несколько рюмок текилы перед выходом на съемочную площадку.

Тогда Робби было 22 года, и она была уверена, что ее вообще никто не заметит в этом фильме, ведь все будут смотреть на ДиКаприо.

А после окончания съемок «Волка с Уолл-Стрит» у Марго Робби были мысли о завершении актерской карьеры.