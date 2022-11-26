Канье Уэст собирается баллотироваться в президенты и просит Трампа стать его вице-президентом

Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

При этом он предложил Дональду Трампу стать его вице-президентом, когда встретился с ним на этой неделе.

В ответ Трамп стал кричать на Уэста, утверждая, что тот проиграет выборы.

Он также сообщил, что произвел впечатление на Трампа, пригласив на встречу ведущую фигуру альтернативных правых и белого националиста Ника Фуэнтеса.