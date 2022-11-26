Канье Уэст собирается баллотироваться в президенты и просит Трампа стать его вице-президентом
2022-11-26 02:06
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
При этом он предложил Дональду Трампу стать его вице-президентом, когда встретился с ним на этой неделе.
В ответ Трамп стал кричать на Уэста, утверждая, что тот проиграет выборы.
Он также сообщил, что произвел впечатление на Трампа, пригласив на встречу ведущую фигуру альтернативных правых и белого националиста Ника Фуэнтеса.
Опубликовано: Светлана Репина
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